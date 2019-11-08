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В Орле попытались представить, как отмечал свой день рождения маленький Иван Тургенев

9 ноября исполнится 201 год нашему великому земляку. Торжества начнутся в орловском музее классика утром, затем к мемориальной доске на пересечении улиц Салтыкова-Щедрина и Тургенева будут возложены цветы, и вновь действие перенесется в музей, где уже открыта выставка старинных книг, которые читали сам Тургенев, а еще Лесков, Киреевский и другие.

 9 ноября день в музее начнется с театрализованного представления, где будут показаны сценки из жизни маленького Тургенева. Как могло бы начаться утро в детской большого дворянского дома - представили взрослые и юные артисты. Гостей познакомят с бытом тургеневских времен и представят совсем уж редкие экспонаты, такие как домашняя кофточка матери писателя - это чудом сохранившийся подлинник, сшитый из батиста, ручной работы, с кружевом. Выставляется эта вещь всего один раз в году.

Елена Мельник, заведующая музеем И.С.Тургенева: «Мы можем судить о росте и комплекции матери Тургенева в ее поздние годы. Эта кофточка у нас украшает раздел детской, поэтому этот день мы решили начать со сценки в детской: каким было утро в орловской усадьбе Тургеневых».

Также сотрудники музея покажут редкие игрушки и расскажут о том, что дарили на дни рождения дворянским детям - современникам Тургенева.

Елена Мельник, заведующая музеем И.С.Тургенева: «Мы знаем, что когда Ване исполнилось 10 лет, отец ему подарил «Римские древности Адама» с посвящением - выпиской из Цицерона о пользе наук». 

В семье Тургеневых книги были одним из больших удовольствий и предметом коллекционирования, и специально ко дню рождения классика открылась выставка, которая называется «Писатели читают». Ее экспонаты не просто интересны - они уникальны. Здесь представлены издания из библиотек Лескова, Киреевского и Тургенева. Книги много говорят о писателях, об их читательском интересе. Все сплошь старинные издания Плутарха, Платона, Овидия, Шекспира, Радищева, Гоголя. Есть экземпляры, которым в этом году исполняется 200 лет и больше.

Альвина Молозева, старший научный сотрудник музея им. И.С.Тургенева: «Это книги с автографами владельцев. Если говорить о библиотеке Тургеневых, то она собиралась на протяжении жизни нескольких поколений. И предки Тургенева, о которых известно, что все они были жестокосердными и буйными даже, были очень страстными собирателями книжных редкостей, и их библиотека насчитывала к моменту рождения Тургенева, наверное, сотни, а может, и тысячу томов».

Очень много книг сохранилось из приобретенных Варварой Петровной, матерью писателя. По каталогам она заказывала книги в Москве и Петербурге, они хранят ее владельческие надписи. Есть надписи, сделанные и рукой самого писателя.

Альвина Молозева, старший научный сотрудник музея им. И.С.Тургенева: «Мы представляем книги с автографами Ивана Сергеевича Тургенева - это сочинения философов, историков периода обучения в университете».

Словом, открывшаяся выставка это редчайшая возможность увидеть все раритеты разом и познакомиться не только с литературными пристрастиями Тургенева, но и с книгоизданием того времени. Многие из фолиантов - просто чудо типографии.

Что касается празднования дня рождения Ивана Сергеевича, то открытием выставки и представлением в музее не ограничится. В субботу состоится традиционное возложение цветов к мемориальной доске писателя, затем действие вновь перенесется в музей Тургенева, где зрителей ждут на лекторий и еще одно театрализованное представление по роману «Дворянское гнездо», которому в этом году исполнилось 160 лет.




Эва Стасюлевич
8 ноября 2019 года

 


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