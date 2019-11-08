День рождения Тургенева отметят в Спасском-Лутовиново

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пятница
8.11.2019
18:37:39
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День рождения Тургенева отметят в Спасском-Лутовиново9 ноября в музее-заповеднике гостей ждут с 11 часов утра.
У входа разместятся сувенирные лавки, начнет работу ярмарка. В полдень для гостей выступит Спасский хор. В программу экскурсий в этот день включены театрализованные элементы. Ярким моментом праздника станет открытие выставки «Встречи и судьбы» - в экспозицию вошли работы художника Виктора Сорокина. В этот день вход на выставку бесплатный. Мастер-классы, игровая гостиная, художественный пленэр и много чего еще обещают организаторы.
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