Футболисты ОрелГУ выиграли домашний мини-турнир Национальной студенческой футбольной лиги

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пятница
8.11.2019
18:37:45
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Футболисты ОрелГУ выиграли домашний мини-турнир Национальной студенческой футбольной лигиИгры проходили с 6 по 8 ноября на стадионе Ленина.
Соперниками мужской сборной опорного университета стали футболисты Донского государственного технического университета (г. Ростов-на-Дону ), Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток) и Кабардино-Балкарского государственного университета (г. Нальчик).
Итоги матчей:
ОрелГУ – ДГТУ (г. Ростов-на-Дону) 5:2
ОрелГУ – КБГУ (г. Нальчик) 3:1
ОрелГУ – ДВФУ (г. Владивосток) 4:0
Лучшим игроком мини-турнира был признан нападающий ОрелГУ Максим Серегин. В трех матчах орловец забил девять мячей. Следующие матчи НСФЛ наша команда проведет с 23 по 25 ноября в Евпатории. Там орловцам предстоит сыграть со студентами из Тамбова, Крыма и Краснодара
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