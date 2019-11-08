Новости версия для печати Футболисты ОрелГУ выиграли домашний мини-турнир Национальной студенческой футбольной лиги Игры проходили с 6 по 8 ноября на стадионе Ленина.



Соперниками мужской сборной опорного университета стали футболисты Донского государственного технического университета (г. Ростов-на-Дону ), Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток) и Кабардино-Балкарского государственного университета (г. Нальчик).



Итоги матчей:



ОрелГУ – ДГТУ (г. Ростов-на-Дону) 5:2

ОрелГУ – КБГУ (г. Нальчик) 3:1

ОрелГУ – ДВФУ (г. Владивосток) 4:0



Лучшим игроком мини-турнира был признан нападающий ОрелГУ Максим Серегин. В трех матчах орловец забил девять мячей. Следующие матчи НСФЛ наша команда проведет с 23 по 25 ноября в Евпатории. Там орловцам предстоит сыграть со студентами из Тамбова, Крыма и Краснодара





Анастасия Дорохова

8 ноября 2019 года







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