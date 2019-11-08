9 ноября в Орле пройдет благотворительная эко-акция по сбору вторсырья

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пятница
8.11.2019
21:24:24
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9 ноября в Орле пройдет благотворительная эко-акция по сбору вторсырьяАкцию организуют волонтерское движение «Второй шанс» и социальный эко-проект по сбору пластиковых крышек «Крышка-малышка» при поддержке администрации региона.
Приглашаются все желающие. Принимается макулатура (старые книги, инструкции от бытовой техники, тетради, картон, офисная бумага), ПЭТ-бутылки (в треугольнике на дне цифра 1), тара ПНД (в треугольнике на дне цифра 2), алюминиевые банки от напитков, а также крышки от пластиковых бутылок.
Точки сбора:
1. Микрорайон Болховский, ул. Графа Киселева, 3 - с 11:00 до 13:00.
2. Микрорайон Наугорский, ул. Приборостроительная, 45 (стадион Аршавина) - с 11:00 до 13.00.
3. Железнодорожный район, наб. Дубровинского, 60 (на перекрестке ул. Новосильской и наб. Дубровинского) - с 11:00 до 13:00.
4. Микрорайон Зареченский, ул. Емлютина 12 (бар PROбочка) - с 11:30 до 13:30.
5. 909 квартал, ул. Планерная, 55 - с 11:00 до 14:00.
6. Заводской р-н, пл. Искусств - с 12:00 до 14:00.
7. Лужки, ул. 6-ой Орловской дивизии, 11Б - с 12:00 до 14:00.
Как сообщает информационный портал Орловской области, вырученные в рамках проведения акции средства будут направлены на реабилитацию Тимофея Соколова (1 год и 8 месяцев), которому поставлен диагноз: спастический тетрапарез, шунтозависимая гидроцефалия, органическое поражение ЦНС.
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