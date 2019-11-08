Новости версия для печати Сегодня Орёл посетила рабочая группа коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Гости стали участниками совещания по диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Совещание прошло в областной администрации.



Рабочая группа коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации вместе с членами регионального правительства и представителями промышленного сектора обсудили направления и механизмы укрепления и расширения военного производства, о которых в поручениях говорил президент.



Как отметил зампред коллегии Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Олег Бочкарёв, результаты в радиоэлектронной промышленности, достигнутые орловскими специалистами, достойны уважения, а современные решения очень востребованы в вооружении, в гражданской и военной технике.





Антон Киселёв

8 ноября 2019 года







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