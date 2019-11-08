Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Кто поможет дольщикам? Мы пообщались с ними и посмотрели, в какой стадии сегодня строительство дома № 5 на Родзевича-Белевича.



- Курс на расширение ассортимента и рынков сбыта. Столичные гости высоко оценили работы орловских предприятий.



- В преддверии профессионального праздника в Орле сегодня чествовали сотрудников органов внутренних дел.



- Стопроцентный успех. Орловские футболисты сегодня завершили мини-турнир. Мы поздравили победителей.



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Вести-Орёл

8 ноября 2019 года







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