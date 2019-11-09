Новости версия для печати Безопасность – в приоритете Управление МЧС совместно с муниципалитетами Орловщины проводит профилактическую работу с многодетными семьями.



Дома многодетных орловцев оснащают пожарными извещателями. Финансы на эти цели выделяют из самых разных источников – не только из бюджета, привлекают и спонсорские средства. По статистике, большая часть пожаров происходит ночью, когда люди спят. Прибор реагирует на дым ещё на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами и успеть вывести из опасной зоны домочадцев. Это позволит избежать трагических последствий. Помимо этого, инспекторы пожнадзора проводят с населением беседы, напоминая правила безопасности.





Мария Семак

9 ноября 2019 года







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