Новости версия для печати Администрация Орла готова предоставить 16 мест для размещения рекламы Торги состоятся 12 декабря.



Выставят 16 лотов. Из них - четыре билборда на Наугорском шоссе, два – на ул. Октябрьской, три – на ул. 60-летия Октября, один – на Полесской, три – на Кромском шоссе и три – на ул. Комсомольской.



Договоры с победителями будут заключаться на пять лет.





Мария Семак

9 ноября 2019 года







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