Новости версия для печати Пора сделать первый шаг к мечте В Орле стартует ежегодный творческий конкурс среди актеров, музыкантов и вокалистов.



К участию в конкурсе «Путь к мечте» приглашаются дети от 4 лет и молодежь. Подать заявку нужно до 27 ноября.



Победители станут обладателями главных призов фестиваля, среди которых сертификат на запись песни на 15 тысяч рублей, гитара и многое другое. Конкурс пройдет 1 декабря в концертном зале Областного центра народного творчества.



К фестивалю будет приурочена благотворительная акция по сбору одежды, вещей, предметов быта нуждающихся семей и детей, оставшихся без попечения родителей.





Мария Семак

10 ноября 2019 года







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