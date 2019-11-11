Новости версия для печати Участники конкурса «Молодые кадры Орловщины» вышли на финишную прямую На этой неделе объявят победителей. Имена самых талантливых огласят 15 ноября.



Напомним, стартовал региональный конкурс в июле этого года. Заявки подали почти 400 человек. Конкурсантом пришлось пройти несколько испытаний – от теоретических до практических. Им была предоставлена возможность прослушать лекции, принять участие в тренингах, стратегической сессии, блеснуть эрудицией в интеллектуальной игре, принять участие в соревновании по городскому ориентированию и показать свои спортивные достижения.



В финал вышло 30 участников. Из них было сформировано 5 проектных команд, которые работали над лучшими индивидуальными проектами под руководством опытных наставников-модераторов.





Мария Семак

11 ноября 2019 года







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