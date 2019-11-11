В субботу в Орле пострадали пешеходы

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понедельник
11.11.2019
21:54:18
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В субботу в Орле пострадали пешеходыОдин из них погиб.
ДТП, в котором погиб пешеход произошло 9 ноября в 1:40. 22-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2112», следовал по ул. Раздольной и в районе дома № 1допустил наезд на пешехода – 35-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход скончался на месте, до транспортировки в медицинское учреждение.
Днем 9 ноября водитель 1960 г.р., следовал по ул. Авиационной и в районе дома № 2 допустил наезд на пешехода - 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлена в ООКБ, госпитализирована в отделение торакальной хирургии.
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