Новости версия для печати В Орловской области водитель не справился с управлением и попал в больницу ДТП произошло 10 ноября в 08:00.



Водитель 1984 г.р., управляя автомашиной «ВАЗ-2114», двигался в прямом направлении по автодороге Залегощь - Верховье – Хомутово - Красная Заря. В районе 15 км не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, в результате водитель получил телесные повреждения. Пострадавший был доставлен Верховскую ЦРБ.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил телесные повреждения.





Орловское Информбюро

11 ноября 2019 года







На главную страницу





