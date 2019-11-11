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Сезон футбольной студенческой лиги - стартовал

Футболисты Орловского государственного университета успешно начали сезон НСФЛ. Три дня - три матча. Наша съемочная группа следила за ходом матчей и узнала - сколько же мячей нужно забить для победы?

Девять забитых мячей и три убедительные победы - хороший результат для целой футбольной команды. Однако внушительный бомбардирский результат мини-турнира Премьер-группы Национальной студенческой фубольной лиги показал один человек - нападающий ФК «ОрелГУ» Максим Серёгин. Пять мячей футболист забил с игры, еще четыре - с пенальти.
Максим Серёгин, нападающий ФК «ОрёлГУ»: «Это командная работа. Если бы мне не давали пенальти бить и голевые передачи, я бы и не забил. Спасибо команде».

Орловский бомбардир прав - собравшись еще весной, перед стартом сезона в Третьем дивизионе, команда от игры к игре приобретала своё лицо. Успехи футболистов стали вновь привлекать болельщиков на трибуны стадиона имени Ленина. Посетили жители города и матчи студенческих соревнований.
Валерий Ноздрин, главный тренер ФК «ОрёлГУ»: «Мы хотели завершить домашний тур победами. Это у нас получилось. То, что у нас продолжается серия из 15 матчей без поражений. Мы к этому стремимся - побеждать от игры к игре. Работаем вся команда: начиная от массажиста с доктором - здесь вся команда. Пускай лучше смотрят всю команду, как она играет, а ни как один человек забивает голы. Кто-то должен носить пианино, а кто-то на нём играть».

За три дня футболисты опорного университета встретились с командами из Ростова, Нальчика и Владивостока. Последние приехали в Орел в ранге победителей. Сборная Дальневосточного федерального университета весной выиграла Первую группу Национальной Студенческой Футбольной Лиги и получила путевку в Высший дивизион. Правда, старт в элите для них оказался не очень удачным. В трех матчах команда сумела набрать только одно очко. Не повезло владивостокским футболистам и в матче с хозяевами. Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу орловцев.
Андрей Алексеев, нападающий ДВФУ (г. Владивосток): «Первые игры стали для нас оценочными - на будущий сезон. Посмотрели команды, почувствовали другой уровень. Думаю, что дальше будем только набирать».

Если новички Премьер-группы Национальной Студенческой Футбольной Лиги только осознают себя в новом статусе, то орловским футболистам придется доказывать, что громкий успех домашнего турнира был не случаен.
Андрей Стукалов, президент Национальной студенческой футбольной лиги: «Я от всей души хочу пожелать одной из любимых моих команд, в чьем городе становилась Национальная Студенческая лига - не перестану повторять, что именно Орловский государственный университет стал первой командой, которая вступила в НСФЛ, - хочу пожелать ей успешного сезона».

Продолжится сезон совсем скоро. С 23 по 25 ноября футболисты «ОрелГУ» сыграют три матча в Евпатории. Соперниками нашей команды станут команды Симферополя, Тамбова и Краснодара.




Анастасия Дорохова
11 ноября 2019 года

 


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