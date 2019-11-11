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14 ноября в театре «Свободное пространство» орловский зритель увидит «Чучело»

Многие знакомы с этой повестью по замечательному кинофильму Ролана Быкова о сложных и драматических отношениях между детьми в подростковом возрасте.

И вот - новая транскрипция этого произведения. Спектакль поставила питерский режиссер, выпускница Орловского института культуры, Анна Троянова.

Всех журналистов пригласили в театр на ... педсовет. Тема - травля ребенка в школе. Хоть она не нова, и сегодня получила даже новый термин - буллинг, практически каждый ребенок сталкивается с такими проблемами. Режиссер-постановщик спектакля "Чучело" Анна Троянова считает, что это зависит не от строя, в котором живешь, и не от времени.
Анна Троянова, режиссёр-постановщик спектакля «Чучело»: «Ребенок, который учится в школе, он был тогда, он есть и сейчас. Поэтому в принципе в основе очень актуальный материал».

Спектакль-бойкот - в таком жанре решили преподнести зрителю известный по кинофильму Быкова и повести Железнякова сюжет. Конечно, он претерпел некоторые изменения, и дети в нем взрослее, чем в повести, но суть конфликта и характеры героев от этого не поменялись. Для создания полной и достоверной атмосферы класса, спектакль решено было поставить на малой сцене.
Анна Троянова, режиссёр-постановщик спектакля «Чучело»: «Малая сцена для этого потрясающе подходит. Все-таки мы понимаем, что наш зритель - школьники, и пытаемся сделать так, чтобы зрители стали соучастниками и продолжением класса».

В спектакле занято 90 процентов молодежного актерского состава труппы. Валентин Тюрин исполнит роль того самого Васильева, единственного в классе, кто не издевается над Леной Бессольцевой.
Валентин Тюрин, актер театра «Свободное пространство»: «Эти персонажи, скорее всего, будут отличаться от фильма. А вот насколько мы сможем ответить на те вопросы, которые мы сами себе задали, это мы увидим на премьере».

Специально для этого спектакля сделали необычные декорации и закупили новое световое оборудование - для того чтобы была возможность более художественно работать в ограниченном пространстве малой сцены. Тех, кто придет на спектакль, ждет немало интересных открытий, новая трактовка, и главное - тема, которая не оставит равнодушными школьников и студентов, тех, кто каждый день приходит в свой любимый, или не любимый класс. Напомним, премьера спектакля состоится уже через неделю, 14 ноября.




Эва Стасюлевич
11 ноября 2019 года

 


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