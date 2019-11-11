Новости версия для печати В орловской власти - изменения Глава Малоархангельского района Юрий Маслов ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности назначен Петр Матвейчук - кандидат сельскохозяйственных наук, он долгое время руководил крупным агропромышленным предприятием.



И сегодня на аппаратном совещании в администрации Орловской области представили Валентину Нордстрем. Она стала заместителем председателя регионального правительства по социальным вопросам. С сегодняшнего дня она будет курировать образование, здравоохранение, культуру, спорт и туризм.



Валентина Ивановна Нордстрем приехала на Орловщину из Курской области. Там долгое время она отвечала за финансовый блок. Имеет большой опыт работы в муниципальной и государственной службе. Почти 10 лет числилась на должности вице губернатора Курской области. Награждена медалью «За заслуги перед Отечеством II степени».



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Убежден, что высокий профессионализм, богатый и жизненный и профессиональный опыт Валентины Ивановны позволит ей обеспечить эффективное решение вопросов в исключительно важной для нас сфере - социальной, защите, обеспечение всех тех интересов и, безусловно, реализации национальных проектов, которые сегодня реализуются в Орловской области».





Анна Вайсергисер

11 ноября 2019 года







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