Исполнился 201 год со дня рождения Ивана Тургенева

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понедельник
11.11.2019
21:53:47
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Исполнился 201 год со дня рождения Ивана ТургеневаЭту дату впервые за много лет совместно отметили два музея - Объединенный литературный в Орле и Государственный музей-заповедник в Спасском-Лутовинове. Как встретили третий век Тургенева на родине писателя?
Почитатели творчества писателя, литературоведы, сотрудники музеев, знаменитые тургеневеды утро 9 ноября встречали на месте, где стоял в Орле дом семьи Тургеневых. Дань памяти классику - цветы в день рождения.
Часть гостей осталась в музее Тургенева, а часть отправилась в Спасское-Лутовиново, где в этот день была намечена большая праздничная программа.
Всех, кто приехал поклониться в этот день тургеневскому дубу, встречали Спасский хор, нежный перезвон колокола на усадебной церкви, новый директор музея-усадьбы Сергей Ступин. Ценителей писателя ждали прогулки по парку, мастер-классы, театрализованные представления.
По главному усадебному дому в этот день прошли десятки экскурсий - на русском и английском языках.
Американка Джин Овергард путешествует по России, с тем чтобы лучше узнать русскую культуру. Никогда ничего не слышала о Тургеневе, но, признается, после сегодняшнего посещения очень хочет прочесть «Дворянское гнездо». Иностранцы в Спасском не редкость, они никого не удивляют, зато удивляются сами.
В этот день в Спасском можно было заняться тем, что ближе всего по духу. Посетить мастер-класс по живописи, увидеть суровую хозяйку усадьбы Варвару Петровну, присоединиться к экскурсии и узнать, как сам Тургенев относился к своему возрасту, и как рано записал себя в старики.
Тем, кто замерз на прогулке по парку, - горячий чай вприкуску с историями о традиционных русских чаепитиях, о том, как любили этот напиток в усадьбе, как заваривали и как пили.
В день рождения писателя усадьба вдвойне гостеприимна. Для всех нашлось занятие и хорошее слово. Многие сотрудники музея Тургенева впервые за много лет смогли здесь побывать - Сергей Ступин выступает за восстановление когда-то утерянных культурных связей между городом и областью.
Завершились праздничные мероприятия открытием выставки живописи, скульптуры и графики из собрания Липецкого областного художественного музея. День, проведенный в Спасском, всегда пролетает очень быстро, оставляя то самое, чуть терпковатое чайное послевкусие - то ли от трав Аптекарского огорода, то ли от осеннего ветра времени.
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