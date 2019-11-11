Новости версия для печати Исполнился 201 год со дня рождения Ивана Тургенева Эту дату впервые за много лет совместно отметили два музея - Объединенный литературный в Орле и Государственный музей-заповедник в Спасском-Лутовинове. Как встретили третий век Тургенева на родине писателя?



Почитатели творчества писателя, литературоведы, сотрудники музеев, знаменитые тургеневеды утро 9 ноября встречали на месте, где стоял в Орле дом семьи Тургеневых. Дань памяти классику - цветы в день рождения.



Часть гостей осталась в музее Тургенева, а часть отправилась в Спасское-Лутовиново, где в этот день была намечена большая праздничная программа.



Всех, кто приехал поклониться в этот день тургеневскому дубу, встречали Спасский хор, нежный перезвон колокола на усадебной церкви, новый директор музея-усадьбы Сергей Ступин. Ценителей писателя ждали прогулки по парку, мастер-классы, театрализованные представления.



По главному усадебному дому в этот день прошли десятки экскурсий - на русском и английском языках.



Американка Джин Овергард путешествует по России, с тем чтобы лучше узнать русскую культуру. Никогда ничего не слышала о Тургеневе, но, признается, после сегодняшнего посещения очень хочет прочесть «Дворянское гнездо». Иностранцы в Спасском не редкость, они никого не удивляют, зато удивляются сами.



Джин Овергард, посетительница музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»: «Коллекция в музеях была очень удивительная, старинная, у нас был очень хороший гид».

В этот день в Спасском можно было заняться тем, что ближе всего по духу. Посетить мастер-класс по живописи, увидеть суровую хозяйку усадьбы Варвару Петровну, присоединиться к экскурсии и узнать, как сам Тургенев относился к своему возрасту, и как рано записал себя в старики.



Алла Ларина, начальник отдела музейно-просветительских программ музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»: «После знакомства с сестрой графа Льва Николаевича Толстова - Марией Николаевной Иван Сергеевич поделился с одним из своих современников: «Мила, умна, проста - глаз бы не отвел. На старости лет (мне четвертого дня стукнуло 36 лет) - я едва ли не влюбился». То есть в 36 лет Иван Сергеевич считал, что это уже начало старости».

Тем, кто замерз на прогулке по парку, - горячий чай вприкуску с историями о традиционных русских чаепитиях, о том, как любили этот напиток в усадьбе, как заваривали и как пили.



Татьяна Смирнова, мастер-флорист музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»: «Мы предлагаем чай, ароматный, с теми травами, которые были выращены в Аптекарском огороде Варвары Петровны. Выращиваем травы мы сами, все травы у нас экологически чистые».

В день рождения писателя усадьба вдвойне гостеприимна. Для всех нашлось занятие и хорошее слово. Многие сотрудники музея Тургенева впервые за много лет смогли здесь побывать - Сергей Ступин выступает за восстановление когда-то утерянных культурных связей между городом и областью.



Сергей Ступин, директор музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»: «Я хочу, как директор, привлечь все, что связано Иваном Сергеевичем, сюда, в Спасское-Лутовиново. И очень важно - я этому рад, что музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» возвращается в культурное пространство Орла и Орловской области».

Завершились праздничные мероприятия открытием выставки живописи, скульптуры и графики из собрания Липецкого областного художественного музея. День, проведенный в Спасском, всегда пролетает очень быстро, оставляя то самое, чуть терпковатое чайное послевкусие - то ли от трав Аптекарского огорода, то ли от осеннего ветра времени.









Эва Стасюлевич

11 ноября 2019 года







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