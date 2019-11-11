Новости версия для печати Ивану Хоборову нужна помощь орловцев Мальчик с мамой и бабушкой живет в деревне Верхнее Алябьево Мценского района. В два года ему поставили диагноз анкелоз суставов. Он не мог спокойно спать, дыхание прерывалось, мальчик сильно храпел. Лицо стало асимметричным. Эти проблемы помогла решить операция. А вот чтобы ребенок научился жевать твердую пищу, требуется вмешательство ортодонтов.



Лечение стоит 390 тысяч. Помочь ребенку стать здоровым может каждый. Для этого достаточно отправить SMS со словом «ДЕТИ» на короткий номер 5542.



«Здоров» - услышала мама Вани перед выпиской из роддома, но через три дня у малыша перестала двигаться правая рука, поднялась высокая температура. Диагноз - острый остеомиелит плечевого сустава. Болезнь вылечили. Вот только перенесенный воспалительный процесс дал осложнения. Это стало понятно с появлением зубов.



Наталия Хоборова, мама Ивана Хоборова: «Думали, что это всего лишь смещение зубов, но в Москве нам сказали, что это анкелоз».

Анкелоз височно-нижнечелюстных суставов практически обездвижил нижнюю челюсть ребенка. Лицо стало асимметричным. Появились проблемы с дыханием. В семь лет была сделана первая операция - установили компрессионно-дистракционный аппарат. Лечение прошло успешно. Иван стал лучше открывать рот. Дыхание во время сна уже не прерывалось, пропал храп. Сейчас мальчик любознательный и активный. То, что Ваня отличается от остальных, можно заметить, если приглядеться к лицу: правая щека чуть больше левой. А чтобы Иван научился есть твердую пищу, нужно срочное лечение у ортодонта. Столичные медики готовы помочь.



Виталий Рогинский, руководитель центра челюстно-лицевой хирургии (Москва): «Лечение будет проводиться с помощью несъемной техники - аппарата Гербста - в сочетании с несъемным расширяющим винтом на верхней челюсти. Надо быть готовым к тому, что будет оно длительным».

Лечение будет не только длительным, но и очень дорогостоящим. Маме с бабушкой собрать 390 тысяч не под силу. Помогут читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд». Они соберут 211 тысяч. Сумму в размере 150 тысяч внесут юрлица «Альфа-Банка», но не хватает еще двадцати девяти тысяч.



Наталия Хоборова, мама Ивана Хоборова: «Хорошо, что есть такие люди, которые нам помогают, и, я надеюсь с помощью людей мы исправим это положение, и что наш мальчик будет, как все остальные».

Иван рассказал, что верит в два чуда. Первое - успех в лечении. Второе он исполнит самостоятельно. Говорит - станет программистом. Здоровье же Ивана сейчас в ваших руках. Чтобы помочь, достаточно оправить на короткий номер 5542 SMS со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы - на сайте «Русфонда».









Анна Вайсергисер

11 ноября 2019 года







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