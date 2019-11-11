Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Кадровые назначения в областном правительстве. Должность первого зампреда заняла Валентина Нордстрем.



- Придет ли туда капитальное обновление? И когда? Вместе с активистами мы проехали по нескольким проблемным дорогам Орла.



- Два чуда для одного мальчика. Стать волшебником для Вани может каждый. Расскажем, как это сделать.

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Вести-Орёл

11 ноября 2019 года







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