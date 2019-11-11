Новости версия для печати В Орле открылся кабинет примирения Наш регион стал первым, где был запущен пилотный проект. Он реализуется при поддержке Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.



Идея проекта возникла в связи с высоким процентом разводов среди молодых пар. Основные цели - защита семейных ценностей и разрешение споров в отношении детей.



Гульнара Сальникова, советник Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка: «Мы хотим, чтобы молодые семьи, которые ёщё не приобрели житейского опыта, имели возможность бесплатно получить консультацию психологов, которые могли бы пройти медиативную процедуру, которая создана в Российской Федерации, она есть, но она плохо работает, потому что не каждый гражданин нашей страны может себе позволить платного психолога.

Ищущих перемирия ждут в городской администрации, кабинет 225, с понедельника по четверг, с 10:00 до 15:00.





Артемий Лукьянчиков

11 ноября 2019 года







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