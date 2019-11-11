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В Корсаковском районе спасатели провели масштабную тренировку

Региональный главк МЧС продолжает проверять муниципальные звенья гражданской обороны на готовность эффективно действовать в случаях ЧП. Календарь ежегодного цикла командно-штабных тренировок дошел до Корсаковского района.

Как говорят в МЧС, цель таких тренировок вовсе не показательные действия тех или иных экстренных служб. Важно, чтобы механизмы, приводящие в движение местную систему ГО, реально заработали.

Предпосылки первого условного ЧП - погодные неурядицы, их итог - взрыв бытового газа в жилом многоквартирном доме. К месту происшествия прибывают корсаковские пожарные, аварийщики, а также бригады неотложки.

Пока пожарные и медики спасают условных пострадавших, местным газовикам предстоит устранить саму возможность повторных взрывов. Впрочем, сотрудники службы 04 говорят: не так сложно отключить газ, сложнее снова его подключить. Ведь надо дойти до каждого абонента, проинформировав его лично.

Пока спасатели и коммунальщики ликвидируют последствия условного ЧП, поступает другая вводная. Угроза распространения АЧС в районе даже не то чтобы условная. С подозрением на опасное заболевание у населения одной из деревень изъято две единицы свиного поголовья. Поэтому крайне важно, чтобы работники ветеринарной службы знали на зубок свои обязанности и полномочия.

Проверку прошли и тыловые подразделения местной ГО, в их числе - эвакуационные пункты. В региональном главке МЧС учения признали состоявшимися, а действия участников оценили как эффективные.




Иван Суверин
11 ноября 2019 года

 


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