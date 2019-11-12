Новости версия для печати Сегодня - Всемирный день борьбы с пневмонией Он призван привлечь внимание к этому опасному заболеванию и к борьбе с ним.



Пневмония это воспаление легких, возбудителями которого могут быть как бактерии, так и вирусы и грибы. Может передаваться воздушно капельным путем при чихании, кашле и разговоре. Определить вид пневмонии может только врач.



Иван Симаков, заместитель главного врача по инфекционной работе НКМЦ им. Круглой: Основная клиника пневмонии это, разумеется, гипотермия, то есть лихорадка, достигающая довольно высоких цифр, длительная, не сбивающаяся жаропонижающими препаратами. Это кашель, он бывает разного характера, в зависимости от того, какая пневмония у ребенка. Это может быть дыхательная недостаточность, одышка, возникающая как при физической нагрузке, так и в покое».

Врачи отмечают, что особенно тяжелая пневмония возникает как осложнение после гриппа. Поэтому настоятельно рекомендуют вакцинацию. Также в список профилактических мероприятий входит закаливание организма, укрепление иммунитета, правильное питание и здоровый образ жизни, а так же, по возможности, личный карантин во время вспышки вирусных инфекций.





Елена Литинская

12 ноября 2019 года







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