Новости версия для печати Привыкнуть – просто. Вылечиться – практически невозможно Орловскую общественность привлекают к профилактической акции по борьбе с распространением наркотиков.



«Сообщи, где торгуют смертью»: полиция призывает граждан, располагающих сведениями о лицах, которые причастны к незаконному обороту наркотических средств, незамедлительно обратиться по телефону доверия УМВД - (4862) 41-38-56. Звонок анонимный. А для тех, кто понимает, что попал в опасную зависимость – работает горячая линия в Орловском наркологическом диспансере: (4862) 77-07-03. Медики готовы ответить на все вопросы о лечении и реабилитации.





Мария Семак

12 ноября 2019 года







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