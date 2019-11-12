Привыкнуть – просто. Вылечиться – практически невозможно

|
вторник
12.11.2019
14:40:28
|
|
Привыкнуть – просто. Вылечиться – практически невозможноОрловскую общественность привлекают к профилактической акции по борьбе с распространением наркотиков.
«Сообщи, где торгуют смертью»: полиция призывает граждан, располагающих сведениями о лицах, которые причастны к незаконному обороту наркотических средств, незамедлительно обратиться по телефону доверия УМВД - (4862) 41-38-56. Звонок анонимный. А для тех, кто понимает, что попал в опасную зависимость – работает горячая линия в Орловском наркологическом диспансере: (4862) 77-07-03. Медики готовы ответить на все вопросы о лечении и реабилитации.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта