Новости версия для печати Орловский Роспотребнадзор расскажет о каршеринге Машина, взятая напрокат удобнее, чем такси. Но и подводных камней в этой ситуации – больше. Все о нюансах каршеринга готовы рассказать специалисты ведомства.



На вопросы правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и авто, взятого на прокат, в ведомстве будут отвечать до 25 ноября. Звонки принимают с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45.





Мария Семак

12 ноября 2019 года







На главную страницу





