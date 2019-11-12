Новости версия для печати В орловских рядах юных помощников пожарных и спасателей - пополнение В самый младший кадетский отряд приняли новых добровольцев.



Церемония посвящения в «спасарики» для девятнадцати ребятишек из детского сада № 79 состоялась в военно-историческом музее Орла. Экспериментальная площадка по привлечению дошкольников к кадетскому движению действует в садике уже шестой год. По особой программе с малышами работают настоящие пожарные и спасатели, обучая их первичным навыкам безопасности.



Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «С юного возраста дети знают, по какому номеру вызвать пожарных и спасателей, что делать, если случился пожар в помещении, как нужно вести себя около водоема, и что нужно сделать, чтобы не попасть в беду».





Мария Семак

12 ноября 2019 года







На главную страницу





