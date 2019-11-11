Новости версия для печати Сегодня новую транспортную схему Орла обсудили на оперативном совещании в администрации области Предложенная схема вызвала немало критики. Разработчики пообещали учесть замечания.



Более трех тысяч орловцев высказали свое мнение по поводу новой транспортной схемы Орла. Еще больше тех, чье мнение осталось за кадром. Одни ратуют за сохранение прежней, другие хотят, чтобы увеличилось число городского электротранспорта.



Транспортный вопрос вынесли сначала на всеобщее обсуждение, теперь - на областной уровень. Посыл таков: это пока еще проект, поэтому принимаются все предложения.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Планируем рассматривать систему перевозок по единому проездному билету - когда человек по одному билету может доехать через ТПУ до конечной точки, пересаживаясь в безопасном месте с понятным графиком и временем движения». ТПУ - транспортные пересадочные узлы. Расположатся они на Комсомольской площади, Автовокзале и железнодорожном вокзале.



Сейчас в городе курсируют более трехсот пятидесяти единиц общественного транспорта, по шестидесяти трем маршрутам. 24 маршрута хотят отменить по причине того, что они дублируют друг друга. Итоговую транспортную схему планируют представить к 1 марта.



Сергей Саакян, советник директора государственного бюджетного учреждения г. Москва «МосТрансПроект»: «На прошлой неделе мы получили все замечания и сейчас отрабатываем то, что было сказано в первой части общественных обсуждений».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я не поддержу до конца схему, пока не увижу, что экспертное сообщество, все специалисты отработали все замечания».

После доработки транспортной схемы предстоит сделать ее экономическую модель. Здесь большие надежды возлагают на Трамвайно-троллейбусное предприятие. В него вдохнут вторую жизнь. Правда, без экстренного обновления подвижного состава и рентабельных маршрутов, планы могут так и остаться лишь на бумаге.









Анна Вайсергисер

11 ноября 2019 года







На главную страницу





