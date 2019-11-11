8 ноября в Орле отметили день памяти Ивана Бунина

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понедельник
11.11.2019
21:53:29
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8 ноября в Орле отметили день памяти Ивана БунинаИсполнилось 66 лет со дня смерти писателя.
В музее писателя прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный тому времени, которое Бунин провел нашем городе.
Ведущие вечера - актеры театра «Русский стиль» прочитали отрывки из его произведений и воспоминания его супруги Веры Муромцевой. Прозвучали песни и романсы, которые очень любил писатель. Так получилось, что Орел стал первым местом работы классика и первого русского Нобелевского лауреата в области литературы. В 1889 году Бунин начал работать в редакции губернской газеты «Орловский вестник», именно в Орле вышел его первый сборник стихов, и здесь же случилась и его большая первая любовь к Варваре Пащенко, которая потом стала музой для нескольких его больших произведений.
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