Новости версия для печати 8 ноября в Орле отметили день памяти Ивана Бунина Исполнилось 66 лет со дня смерти писателя.



В музее писателя прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный тому времени, которое Бунин провел нашем городе.



Ведущие вечера - актеры театра «Русский стиль» прочитали отрывки из его произведений и воспоминания его супруги Веры Муромцевой. Прозвучали песни и романсы, которые очень любил писатель. Так получилось, что Орел стал первым местом работы классика и первого русского Нобелевского лауреата в области литературы. В 1889 году Бунин начал работать в редакции губернской газеты «Орловский вестник», именно в Орле вышел его первый сборник стихов, и здесь же случилась и его большая первая любовь к Варваре Пащенко, которая потом стала музой для нескольких его больших произведений.





Эва Стасюлевич

11 ноября 2019 года







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