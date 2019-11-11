Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Новая транспортная схема - прежние проблемы. Разработчики готовы учесть все пожелания.



- «Ремонтировать нельзя делать капитально». Запятую в правильном месте поставили активисты ОНФ.



- На исполнение большой мечты маленького орловца не хватает 29 тысяч. Врачи готовы помочь Ване стать здоровым.



- В мэрии Орла открылся кабинет примирения.



- 201-й день рождения знаменитого писателя соединил два музея на одном празднике.





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Вести-Орёл

11 ноября 2019 года







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