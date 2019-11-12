Новости версия для печати Орловщина станет «Эффективным регионом» Одноимённый проект в Орловской области реализует госкорпорация «Росатом».



Представители «Росатома» прибыли в Орел в составе делегации из Нижнего Новгорода. Сегодня специалисты встретились с главой городской администрации Александром Муромскими мэром Орла Василием Новиковым, чтобы обсудить наиболее интересные и актуальные направления будущей работы.



На Орловщине будут реализованы шесть проектов. Два из них касаются муниципальных предприятий. Например на «Орёлводоканале» будет оптимизирована система управленческого и бухгалтерского учёта, а «Спецавтобаза» перейдёт на бережливое производство.

«Орёлводоканал» — устойчивое, самостоятельное предприятие, работает не в убыток, но есть направления, которые, на наш взгляд, требуют регулировки. «Спецавтобаза» совсем недавно была на грани банкротства. Совместно с депутатским корпусом, правительством Орловской области приняты меры, чтобы сохранить это социально значимое предприятие, поддержать. По итогам девяти месяцев 2019 года «Спецавтобаза» вышла на рентабельную работу, но, тем не менее, там еще много направлений требуют качественных изменений: логистика, система управления, размещение техники, производственная база», - подчеркнул Александр Муромский.

Ещё один проект касается ликвидации аварий на объектах ЖКХ региона. Специалисты «Росатома» разработали алгоритм, оптимизирующий весь процесс взаимодействия всех участников данной работы. Эти и другие предложения специалистов госкорпорации будут обсуждаться весь день на различных площадках с руководителями всех структурных подразделений орловской администрации и сотрудниками МУПов.

Руководитель объединенного проектного офиса государственной корпорации «Росатом» Алексей Мещеряков обозначил цель, которую преследует ГК «Росатом»: «От каждого участника проекта «Эффективный регион» мы стараемся брать свои образцы. Я уверен, что и в Орле мы сделаем несколько образцов, которые могли бы иметь федеральное значение. Не важно, будет ли это «Орелводоканал», «Спецавтобаза» или система реагирования на аварии, главное, чтобы у нас получился результат, который можно было презентовать и тиражировать в других регионов. Мы в этом заинтересованы».









Антон Киселёв

12 ноября 2019 года







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