Новости версия для печати В Орле подвели итоги общественного обсуждения новой транспортной схемы Свое мнение о проекте, которое проводилось с 17 сентября по 17 октября, высказали более 3000 человек.



Проект транспортной схемы неоднократно корректировался. Прошли заседания рабочей группы по разработке единой схемы транспортного обслуживания в границах Орла и Орловского района.



Напомним, в рамках заключенного соглашения между Правительством Орловской области и Правительством Москвы Департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства региона совместно с ГБУ «Мостранспроект» начата разработка единой транспортной схемы. Основными ее критериями является улучшение транспортного сообщения населения (повышение уровня БДД, комфортности), исключение дублирования маршрутов, снижение количества маловместительных транспортных средств за счет увеличения пассажировместимости автобусов, а также разделение зон муниципальных/межмуниципальных маршрутов (создание транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) – Железнодорожный вокзал, Автовокзал, Комсомольская площадь).



ТПУ призваны соединить потоки различных видов транспорта в рамках единой модели графика движения и пассажиропотоков. Такая модель подразумевает, то место, в котором сходятся разные виды транспорта и происходит обмен пассажиропотоками.



Транспортная доступность остановочных пунктов от мест проживания, работы, обучения и работы граждан сохранена в соответствии с нормативными актами Минтранса России (удаленность от остановки общественного транспорта не более 500 м). Также учтен принцип транспортной доступности населения в любую точку города не более чем с 1 пересадкой и создание единой билетной системы.



Для модернизации существующей маршрутной сети и внедрения новой схемы транспортного обслуживания определены основные этапы. Это доработка новой схемы транспортного обслуживания Орловской агломерации, повторное общественное обсуждение проекта схемы, обустройство транспортной инфраструктуры, модернизация системы обслуживания пассажиров горэлектротранспортом, обсуждение вопроса формирования единого заказа и практическая реализация схемы.



На реализацию всех этапов потребуется не менее 1 года.







Орловское Информбюро

12 ноября 2019 года







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