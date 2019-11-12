Новости версия для печати Права работников одного из орловских предприятий удалось отстоять только после вмешательства прокуратуры Сотрудники вовремя не получали заработную плату. Образовалась задолженность более 660 тысяч рублей. Деньги выплатили после возбуждения уголовного дела на руководителя.



В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, оно привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей.



В этом году после вмешательства орловских прокуроров погашен «зарплатный долг» на общую сумму более 24-х миллионов рублей. Деньги получили 768 работников.





Татьяна Напольских

12 ноября 2019 года







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