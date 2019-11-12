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вторник
12.11.2019
21:09:02
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».
- Достижения проекта "Эффективный регион". Что планируют внедрить на орловской земле? Мы знаем ответ.
- Со вкусом контрафакта. В Орле уничтожено 800 килограммов яблок неизвестного производителя.
- Куда ушли слоны? Мы побывали там, где будут зимовать "цветочные" звери и птицы.
- Комната психологической помощи для молодых семей. В "кабинете примирения" помогут услышать друг-друга.
- Возраст процветания! Сегодня орловские художники празднуют 80-летие творческого Союза.
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