Новости версия для печати В орловском «Зеленстрое» готовятся к холодам На зимовье нужно убрать топиарные фигуры животных и птиц. Их уже начали забирать с газонов Орла. Где зимуют бабочки, и куда перенесут большой орден? Узнала наш корреспондент Ольга Селиверстова.



Никакого особого укрытия для зеленых зверей не предусмотрено. Всю зиму они будут терпеливо ждать своего времени. А оно снова настанет весной.



Но зимой Орел без сказочных животных не останется. На смену зеленым коням придут зеркальные единороги. А еще волки, зайцы, медведи. Этот волшебный зверинец приехал к нам из столицы и готовится занять свое место на улицах города.























Ольга Селиверстова

12 ноября 2019 года







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