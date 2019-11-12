Новости версия для печати Орловские следователи завершили расследование уголовного дела о сбыте наркотиков Перед судом предстанут три человека. Их преступная деятельность была пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.



Их обвиняют в том, что они торговали синтетическими наркотиками через Интернет, проводили фасовку и закладки.



По результатам обысков, в местах, где жили подозреваемые, в общей сложности полицейские изъяли 55 граммов наркотиков. За это преступление задержанным грозит реальный срок заключения от 10-ти до 20-ти лет.





Татьяна Напольских

12 ноября 2019 года







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