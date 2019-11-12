Новости версия для печати До конца года в каждом центре социального обслуживания населения Орловской области будут открыты клубы компьютерной грамотности Они должны быть бесплатными. Клубы компьютерной грамотности призваны ликвидировать «компьютерную неграмотность» среди людей возраста 50+.



Более 400 орловцев предпенсионного и пенсионного возраста с января 2019 года уже освоили Интернет. Научились отправлять сообщения на электронную почту, работать в графических редакторах и совершать он-лайн покупки.



Обучение граждан «золотого» возраста проходит на 49 площадках. К концу сезона этого года появится еще пять. Компьютерные курсы освоят еще 250 пенсионеров.





Татьяна Напольских

12 ноября 2019 года







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