Новости версия для печати Гриппа в Орловской области пока нет Управлением Роспотребнадзора по Орловской области осуществляется оперативный контроль за ОРВИ и ходом иммунизации против гриппа.



Погода продолжает радовать жителей Орловщины совсем не ноябрьским теплом. Хотя, от осенних простуд никто не застрахован. За неделю к врачам обратилось 3200 человек. Из них 66% дети.



Врачи отмечают, в том, что эпидемическая обстановка сейчас находится на обычном уровне, заслуга вакцинации. Привит каждый третий житель региона. А это около 230 тысяч человек.



Прививки еще можно сделать как в поликлиниках, так и в передвижных пунктах, которые работают на рынках и возле крупных торговых центров. Эффект от вакцины наступает примерно через две недели, и защита длится год.



По мнению медиков, это не означает, что человек гарантированно не заболеет гриппом. Но в случае заражения перенесет его легче, без осложнений.





Орловское Информбюро

12 ноября 2019 года







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