Новости версия для печати Орловские таможенники принимали поздравления с профессиональным праздником Служба по праву считается одним из неотъемлемых атрибутов государства.



История таможенного дела в Орловской области ведёт свой отсчёт с 4 сентября 1989 года, когда приказом Московской акцизной таможни был назначен таможенный уполномоченный в Орловской области. В 1990 году был образован Орловский пост Приокской таможни штатной численностью шесть человек. 28 декабря 1991 года приказом Государственного таможенного комитета была создана Орловская таможня. 1 ноября 2006 года в составе Орловской таможни был создан Орловский таможенный пост.



1 ноября 2012 года в целях реформирования и совершенствования структуры таможенных органов, расположенных в Центральном федеральном округе, Орловская таможня была присоединена к Курской таможне. Орловский таможенный пост вошёл в состав Курской таможни.



Орловские таможенники вносят свой вклад в защиту экономической безопасности России. В их адрес прозвучали самые теплые слова. А лучшим вручили благодарности от губернатора Орловской области и награды от Областного совета.





Татьяна Напольских

12 ноября 2019 года







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