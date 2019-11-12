Новости версия для печати В Орле прошел фестиваль современных танцев No limit Лучшие танцоры города собрались вместе, чтобы продемонстрировать свое мастерство и подарить положительные эмоции и себе и присутствующим гостям.



Профессионалы своего дела смогли выразить себя без границ и правил - это направление Street.



В этом году участникам стали 25 команд, причем не только из Орла и области, но и из Железногорска. Особенностью этой встречи является отсутствие проигравших. Все участники получили грамоты и подарки, ну и, конечно, вновь отправились в свои залы - оттачивать мастерство.





Юлия Опанасюк

12 ноября 2019 года







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