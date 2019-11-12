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Орловскому Союзу художников - 80 лет

Сегодня в Орле проходят праздничные мероприятия в связи с юбилеем регионального орловского отделения Союза художников России. Специально к этой дате выпущен альбом с работами ныне живущих и ушедших мастеров живописи графики и скульптуры. Сразу на девяти площадках в городе открылись выставки, приуроченные к этой дате, а в эти минуты в театре «Свободное пространство» продолжается торжественный вечер в честь 80-летнего юбилея.

Сегодня художники - в красивых костюмах и при галстуках. Для всего регионального сообщества - праздничный день. На пресс-конференции члены правления Союза художников России рассказали о последних событиях внеочередного съезда, который на днях состоялся в Москве. Там обсуждался новый устав, который расширяет полномочия региональных отделений художников.

Александр Греков, заслуженный деятель искусств России, главный редактор журнала «Художник»: Широко трактуется теперь понятие регионального отделения, делегаты которого избираются на съезд, которое формирует правление, а правление выдвигает кандидатуры на государственные награды и звания».

Секретарь Союза художников России Анатолий Костяников презентовал альбом, который специально к этому дню вышел из печати. Все художники - и ныне живущие, и те, которых уже с нами нет - отмечены в этом издании.

Анатолий Костяников, секретарь Союза художников России: «В этом издании собраны все художники за весь наш 80-летний период. Они представлены своими работами и краткой биографической справкой».

Также работы художников, которые были и остаются членами регионального Союза, будут представлены на выставках, которые сегодня открываются на девяти площадках. С поздравлениями и подарками приехали многочисленные гости, среди них народные художники России, такие как, например, Валерий Полотнов, который лично был знаком со многими корифеями, и считает, что во многом благодаря школе, заложенной Курнаковым, у орловской живописи свое, неповторимое лицо.

Валерий Полотнов, народный художник России г.Москва: «Он прекрасно владел рисунком и все это он передал свои ученикам. Все его ребята работали с ним над диорамой».

Сегодня орловские художники были награждены почетными грамотами, дипломами и памятными медалями к 75-летию освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Среди них Василий Карев, Виктор Лебедев, Любовь Жмакина и многие другие. В двенадцать дня торжественно открыли первую выставку, на которой работы мастеров соседствуют с картинами молодых художников. Праздничные мероприятия продлятся сегодня до вечера.




Эва Стасюлевич
12 ноября 2019 года

 


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