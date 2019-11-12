Новости версия для печати В Орловской области в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» будет создан экспортный совет Это позволит создать дополнительный набор инструментов поддержки и укрепления экспортного потенциала. А укрепление позиций страны на мировой арене - одна из задач таможенной службы. Её сотрудники - получали поздравления с профессиональным праздником.



Служба таможни считается одним из неотъемлемых атрибутов государства. Российские таможенники вносят свой вклад в защиту экономической безопасности России. В их адрес - прозвучали самые теплые слова. А лучшим вручили благодарности от губернатора и награды от Облсовета.





Юлия Опанасюк

12 ноября 2019 года







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