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«Эффективный регион»

Проект с таким названием в Орловской области планирует реализовать госкорпорация «Росатом», представители которой прибыли в регион в составе делегации из Нижнего Новгорода.

День начался с встречи с главой администрации Орла Александром Муромским. Обсуждали наиболее интересные и актуальные направления пилотного проекта.


В регионе будут реализовать шесть проектов: два из них касаются муниципальных предприятий. На «Орёлводоканале», например, будет оптимизирована система управленческого и бухучёта. А «Спецавтобаза» перейдёт на бережливое производство. Ещё один интересный проект касается ликвидации аварий на объектах ЖКХ - специалисты «Росатома» разработали алгоритм, оптимизирующий весь процесс взаимодействия всех участников данной работы. Эти и другие предложения специалистов госкорпорации будут обсуждаться весь день на различных площадках.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «На нас очень большое впечатление произвело делопроизводство Нижегородской области - как там сегодня всё автоматизировано, как работает принцип единого окна, и, самое главное, сделано всё для того, чтобы было удобно заявителям, простым гражданам работать с администрацией области, города или районных центров».

Алексей Мещеряков, руководитель объединённого проектного офиса ГК «Росатом» и правительства Нижегородской области: «Сегодня порядка 20 регионов в эту программу вошли, мы делаем подборку, которую можно было бы универсально применить везде. Я уверен, в Орле мы разработаем несколько образцов, которые могли бы иметь федеральное значение».



Антон Киселёв
12 ноября 2019 года

 


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