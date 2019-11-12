Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
12.11.2019
21:08:26
Новости
НОВОСТИ
ВИДЕО

Наши передачи
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Важный вопрос
Передачи "Радио России. Орёл"
ВИДЕОАРХИВ ГТРК "ОРЁЛ"

О нас
Контакты
О НАС

Деловая жизнь
Деловая жизнь
Новости версия для печати

В Орле зеркальные единороги заменят зеленых слонов и бабочек

В «Зеленстрое» уже готовятся к холодам. На зимовье нужно убрать топиарных животных и птиц. Их уже начали забирать с газонов Орла. Где зимуют бабочки, и куда перенесут большой орден, узнала Ольга Селиверстова.

Земля, металлический каркас, влага. Вес символа Великой Победы, что в сквере Танкистов, в килограммах точно не укажет никто, но не меньше тонны - оценивает опытным взглядом крановщик Геннадий Скавронский.

Геннадий Скавронский, автокрановщик МУП г. Орла «Зеленстрой»:  «Самая главная особенность, чтобы люди, которые выполняют страховку этой фигуры, сделали правильно все это дело».

У каждой фигуры есть специальные крюки. Обычно они вкопаны в землю. При транспортировке крепления откапывают и цепляют за подъемный механизм, а дальше - дело техники.

Топиарные фигуры исчезают с улиц Орла. Зеленые памятники не перенесут холодов. Их перевозят на территорию предприятия «Зеленстрой». Зимний приют здесь нашли и слоны, и кони, и гигантские бабочки, и исполинского размера улитки. Вот такой вот Ноев ковчег получается.

Никакого особого укрытия для зеленых зверей не предусмотрено. Всю зиму они будут терпеливо ждать своего времени. А оно снова настанет - весной.

Татьяна Можина, заместитель директора МУП г. Орла «Зеленстрой»: «После зимовки проведем обследование, определим - нет ли повреждений, и пройдет обсадка цветами».

Но Орел зимой без сказочных животных не останется. На смену зеленым коням придут зеркальные единороги. А еще волки, зайцы, медведи. Этот волшебный зверинец приехал к нам из столицы и готовится занять свое место на улицах города.




Ольга Селиверстова
12 ноября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта