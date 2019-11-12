Новости версия для печати В Орле зеркальные единороги заменят зеленых слонов и бабочек В «Зеленстрое» уже готовятся к холодам. На зимовье нужно убрать топиарных животных и птиц. Их уже начали забирать с газонов Орла. Где зимуют бабочки, и куда перенесут большой орден, узнала Ольга Селиверстова.



Земля, металлический каркас, влага. Вес символа Великой Победы, что в сквере Танкистов, в килограммах точно не укажет никто, но не меньше тонны - оценивает опытным взглядом крановщик Геннадий Скавронский.



Геннадий Скавронский, автокрановщик МУП г. Орла «Зеленстрой»: «Самая главная особенность, чтобы люди, которые выполняют страховку этой фигуры, сделали правильно все это дело».

У каждой фигуры есть специальные крюки. Обычно они вкопаны в землю. При транспортировке крепления откапывают и цепляют за подъемный механизм, а дальше - дело техники.



Топиарные фигуры исчезают с улиц Орла. Зеленые памятники не перенесут холодов. Их перевозят на территорию предприятия «Зеленстрой». Зимний приют здесь нашли и слоны, и кони, и гигантские бабочки, и исполинского размера улитки. Вот такой вот Ноев ковчег получается.



Никакого особого укрытия для зеленых зверей не предусмотрено. Всю зиму они будут терпеливо ждать своего времени. А оно снова настанет - весной.



Татьяна Можина, заместитель директора МУП г. Орла «Зеленстрой»: «После зимовки проведем обследование, определим - нет ли повреждений, и пройдет обсадка цветами».

Но Орел зимой без сказочных животных не останется. На смену зеленым коням придут зеркальные единороги. А еще волки, зайцы, медведи. Этот волшебный зверинец приехал к нам из столицы и готовится занять свое место на улицах города.









Ольга Селиверстова

12 ноября 2019 года







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