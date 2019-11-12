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Проблема жителей дома № 2 по улице Калинина в Орле, похоже, сдвинулась с мертвой точки

Сегодня вечером глава региона сообщил о выделении денег на расселение дома. Средства придут из Москвы.

Разрушаться дом начал около трех лет назад, а этой весной положение стало угрожающим. Городским властям пришлось выселить жильцов, но пребывание в маневренном фонде и на съемных квартирах мало кого устроило. По словам губернатора, на приобретение квартир для расселенных жителей правительством России выделено 78 миллионов рублей. Переезд может состояться еще до Нового года.


Иван Суверин
12 ноября 2019 года

 


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