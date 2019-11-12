Орловщина стремится достичь объема экспорта продукции АПК в размере 150 млн. долларов

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вторник
12.11.2019
21:07:55
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Орловщина стремится достичь объема экспорта продукции АПК в размере 150 млн. долларовЭто одна из целей в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», реализуемого на территории Орловской области.
Стратегическое развитие и нацпроекты обсуждали на заседании президиума Совета при президенте страны. Его в режиме видеоконференции провел Дмитрий Медведев. Губернатор также принял участие.
По региональному проекту «Экспорт продукции АПК» к будущему году планируется достичь плановый показатель в 90 млн. долларов и обеспечить объем валового сбора зерна не менее 3 млн тонн.
В настоящее время в процесс вовлечения бизнеса в экспортную деятельность включены 35 предприятий Орловщины. Что касается нацпроекта поддержки малого и среднего предпринимательства, расширяется доступ к льготному финансированию и получению субсидий из федерального центра.
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