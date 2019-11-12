Новости версия для печати Орловщина стремится достичь объема экспорта продукции АПК в размере 150 млн. долларов Это одна из целей в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», реализуемого на территории Орловской области.



Стратегическое развитие и нацпроекты обсуждали на заседании президиума Совета при президенте страны. Его в режиме видеоконференции провел Дмитрий Медведев. Губернатор также принял участие.



По региональному проекту «Экспорт продукции АПК» к будущему году планируется достичь плановый показатель в 90 млн. долларов и обеспечить объем валового сбора зерна не менее 3 млн тонн.



В настоящее время в процесс вовлечения бизнеса в экспортную деятельность включены 35 предприятий Орловщины. Что касается нацпроекта поддержки малого и среднего предпринимательства, расширяется доступ к льготному финансированию и получению субсидий из федерального центра.





Татьяна Напольских

12 ноября 2019 года







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