Новости версия для печати Общероссийский Народный фронт призвал остановить сброс сточных вод в Оку Поводом для этого стало обращение орловцев.



В соцсетях появилось видео, на котором виден процесс сброса нечистот в реку. После выезда активистов на место факт стока подтвердился. Ранее по инициативе ОНФ был оштрафован один из сахарных заводов в Ливенском районе. Сумма штрафа за сброс неочищенной воды в реку Сосна составил около двух миллионов рублей. Кто виноват в этот раз - предстоит выяснить.



Владимир Филонов, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Орловской области: «Здесь уже на месте работает управление экологии администрации Орловской области, работает Роспотребнадзор. А так как вода с явным запахом сероводорода течет по открытому грунту и стекает в реку, и цвет воды - голубой, мы по данному факту обратимся в природоохранную прокуратуру».

Сотрудники Росприроднадзора также выехали на место и взяли пробы воды. Результаты будут известны в ближайшее время.





Артемий Лукьянчиков

12 ноября 2019 года







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