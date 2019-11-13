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среда
13.11.2019
14:08:55
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Ваш выбор!17 ноября в Орле завершится голосование по выбору территорий для включения в программу благоустройства на следующий год. Если хотите принять участие в судьбе города – стоит поторопиться.
Всего на выбор горожанам представлено 19 объектов. На данный момент определяются три лидера, какие – указано на сайте мэрии. Там можно и проголосовать. Для того чтобы сделать выбор, осталось меньше недели. На данный момент свое мнение уже выразили больше восьми тысяч человек.
Территории, которые наберут наибольшее количество голосов, будут вынесены на рейтинговое очное голосование. Оно состоится в декабре 2019 года в четырех районах города.
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