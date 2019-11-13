Новости версия для печати Орловские каратисты пополнили копилку наград Воспитанники школы Орел-Карат вернулись с наградами из Казани.



В активе орловских каратистов – серебро и две бронзы. В числе призеров - Асиман Мамедов (категории менее 75 кг), Андрей Антонов (более 84 кг) и Александр Калинин (менее 84 кг).



Теперь впереди у ребят - участие в квалификационном турнире, который состоится 21 декабря в Москве. Соревнования пройдут в Олимпийских категориях, где определится тройка лучших в каждом весе.





Мария Семак

13 ноября 2019 года







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