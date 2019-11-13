Новости версия для печати Четыре авто в подарок Орловцы, пострадавшие на производстве, получили от соцстраха транспорт в личное пользование.



Среди владельцев не только мужчины, но и автоледи - жительница Мценска. Ее опыт вождения насчитывает более 17 лет. По словам женщины, на автомобиле она исколесила немало российских дорог. Машины адаптированы конкретно под каждого получателя с учетом особенностей его здоровья и физических возможностей.



Отметим, что всего с 2001 года, согласно статистике, Орловское ФСС выдало более 200 автомобилей.





Мария Семак

13 ноября 2019 года







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