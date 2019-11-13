В Орле пострадала женщина-пешеход

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среда
13.11.2019
14:09:01
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В Орле пострадала женщина-пешеходДТП произошло 12 ноября в 15:55.
22-летний водитель, управляя автомобилем «Додж Стратус», следовал по ул.Комсомольской и в районе дома № 384 произошел наезд на 77-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлена в больницу им. Н.А. Семашко, после осмотра отпущена на амбулаторное лечение.
За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил телесные повреждения.
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