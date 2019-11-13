Новости версия для печати Орловский городской парк культуры и отдыха ремонтируют с опережением графика Осталось дождаться доставки и установки лавочек, навести на обновленных дорожках порядок, и орловцы вновь смогут прогуляться по аллеям парка. К слову, это только первый этап реконструкции любимого горожанами места отдыха. Будет и второй, и третий.



Корни деревьев городского парка уходят глубоко в орловскую историю. Парк был открыт еще в 1823 году, вместе с горожанами пережил революции, едва не погиб в годы Великой Отечественной. Был восстановлен вместе со всем Орлом уже после ее окончания. И вот старый парк накануне своего 200-летия открывает новую страницу своей летописи.



У каждого жителя Орла с горпарком связана своя история. И у каждого рабочего на этом объекте тоже - подрядчик местный.

Алексей Маркин, генеральный директор подрядной организации: «Приступая к работам, мы понимали, что это исторический памятник и относились мы с душой к работам. Старались сохранить деревья и приложить максимум усилий».

4,5 тысячи квадратов плитки. Почти вся - орловская. Только переходы между аллеями заполнены рязанской. Кстати, их делали не на месте старых дорожек, а там, где горожанами были протоптаны тропинки. И это забота не только о людях, но и о новом газоне. Его здесь, к слову, две тысячи квадратов. Но самое трепетное отношения - к деревьям.

Анна Чистякова, директор городского парка культуры и отдыха: «Все деревья, которые были выпилены, они были абсолютно сухостойные, либо имели серьезные повреждения, то есть, те, которые восстановить невозможно».

Деревья - это наша главная достопримечательность, говорит директор парка. На выпиловку каждого было получено специальное разрешение. Но пустовать аллеи не будут, уже посажены новые ясени, туи, клены, липы. Вдоль забора высажено полкилометра кизильника. Почти все работы первого этапа реконструкции завершены.

Анна Чистякова, директор городского парка культуры и отдыха: «Предположительно в ближайшую неделю-полторы работы будут закончены, потому что в принципе уже вся основная работа выполнена. Сейчас ведутся работы по подключению фонарных столбов, основные кабели заложены, происходит просто их расстановка по местам. Останется привести участки в порядок».

Кстати, у парка появится новый вход, к нему уже проложили ступени, осталось убрать часть забора. Далее по плану - береговой склон, спуск к городскому пляжу, ротонда. К своему 200-летнему юбилею парк должен значительно обновиться, сохранив, однако, привычные черты и атмосферу.









Ольга Селиверстова

13 ноября 2019 года







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