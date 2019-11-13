Новости версия для печати Андрей Клычков лично сообщил жителям разрушающего дома на ул. Калинина о вариантах решения проблемы Федеральный центр поможет Орлу расселить жильцов дома №2 по улице Калинина. На новые квартиры из резервного фонда Правительства страны выделено больше 78 миллионов рублей. Чтобы поделиться хорошими новостями, сегодня губернатор лично встретился с жителями разрушающейся пятиэтажки.



Напомним, людей из дома эвакуировали в апреле этого года, когда в подвале здания обрушилась стена. Им было предоставлено временное жильё. Но новогодние праздники они встретят уже в собственных квартирах. Механизм расселения людей будет обсуждаться 14 ноября в городской администрации вместе с жильцами, застройщиками и представителями банковского сектора. Выкупать квартиры у людей будут по 40 тысяч рублей за квадратный метр и больше. Отчитаться за проделанную работу региональные власти должны до 1 февраля лично председателю Правительства России.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Решение, найденное нами, позволяет рассматривать решение проблемы и для тех, кто является нанимателями, и для собственников. Выкупная стоимость квадратного метра позволяет на сегодняшний день найти жилье и на первичном и на вторичном рынке. Другой вопрос, что дом, по сути, является коммунальным жильём, и не все квартиры имеют большую площадь, но мы с жителями проговариваем возможность использования механизмов и материнского капитала, и ипотеки, и вложения этих средств на улучшение самих жилищных условий. В каждом отдельном случае будем прорабатывать вместе с жителями».





Антон Киселёв

13 ноября 2019 года







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